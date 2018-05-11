“Kastamonu’muzu Temizliyoruz” projesi hayata geçti

Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve TEMA Vakfının işbirliğinde “Kastamonu’muzu Temizliyoruz” projesi kapsamında Şehit Şerife Bacı Ortaokulu ve Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulu öğrencileri, Turhan Topçuoğlu Şehir Parkında temsili olarak mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Öğrencilerle birlikte çevre temizliğine katılan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve TEMA Vakfının işbirliğinde “Kastamonu’muzu Temizliyoruz” projesini hayata geçirdik. Temiz bir çevre için çocuklarımızın bilinçlenmesi ve çöp toplamak değil onları doğaya atmamamız gerektiği düşüncesinin oluşması, ülkemiz için büyük bir elzemdir. Türkiye’nin en temiz ili olan şehrimizde bu bilinci koruyarak dünya kentlerine örnek olmak bizlerin hedefi olmalıdır. Bu güzel projeye katılan ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.