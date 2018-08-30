Kastamonu’nun sihirli güzelliği ’Dipsizgöl’ turizme kazandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Tosya Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda daha önce 19 yıllığına özel bir şirkete işletmeciliği ihale edilmişti. Geçtiğimiz Haziran ayı içinde Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda özel işletmeye ait konaklama tesisi otel bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış ve yangın sonrası büyük hasar gören otel bölümüyle birlikte Tabiat Parkının İşletmecilik sözleşmesi feshedilerek özel şirketten geri alınmıştı.

Dipsizgöl Tabiat Parkı, bu süreç içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü sorumluluğunda işletilmeye devam etti. Yangın ile ilgili gerekli soruşturma ve incelemenin devam ettiği Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda bu yıl itibariyle programa alınan ve bu yıl ihalesi yapılacak olan Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi Projesi, 2019 yılında tamamlanacak olup, Tosya Belediye Başkanlığının İşletmeciliğini yapma talepleri Tarım ve Orman Bakanlığının onaylaması halinde gerekli işlemler tamamlanarak Tosya Belediyesine devri gerçekleştirilecek.

Gölün, koyu yeşil tonlu rengi, etrafını saran ağaçların yaydığı bol oksijen, kuşların cıvıltısı, gölün etrafında konaklama amaçlı bungalov tarzı doğayla bütünleşmiş az sayıdaki evlerin göle yansıyan görüntüsü büyüleyici bir atmosferi, yeni yapılacak Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte Tosya Belediyesi işletmeciliği sorumluluğunda yeniden turizme kazandırılması planlanıyor.

Kurban Bayramı tatiliyle ilçeye gelen vatandaşlar, piknik yapmak için Dipsizgöl’e akın etti. Uzun yıllar sonra Dipsizgöl’e gelen vatandaşlar, yapılan soruşturma nedeniyle yıkılmayan yanmış otel görüntüsü ve eski sihirli güzelliğinden uzak kalmış tabiat parkının son durumu karşısında şaşkınlık yaşadı.

Dipsizgöl’ü ziyaret eden vatandaşlar, Tosya’nın saklı cenneti ‘Dipsizgöl’ün tekrar eski günlerine dönmesi için yetkililerden yardım beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Duyduğumuz kadarıyla Tosya Belediyesi bu parkın işletmesini devralmak istiyormuş. Başkan Kazım Şahin ilçede yaptığı başarılı çalışmaları devamlı takip ettik. İnşallah Devlet yetkililerimiz bu tesisin işletmeciliği Tosya Belediyesine ve Başkanımız Kazım Şahin’e verir de bu tabiat güzeli sihirli göl tekrar eski günlerine döner. Yıllar önce hatırlarsanız Dipsizgöl Tabiat Parkı’nda ödül alan bir filim çekimi gerçekleşmişti. Filimde hafızalarda kalan bir bölüm var idi ormanları gözetlemesi yapan görevli telsiz ile orman şefine; ’Dipsiz göl orda mısın? Dipsiz göl her şey normal mi?’ anonsu halen hatıralarımızda. Şimdi biz de yetkililere aynı şekilde seslenmek istiyoruz. Ne olur Tosya’nın bu cennet köşesini ve sihirli güzelliği olan bu tabiat parkını eski güzel günlerine döndürelim”