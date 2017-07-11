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11 Temmuz 2017 15:29

Kastamonuspor 1966 Başkanı Metehan Babaş;

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen kura çekiminin ardından rakipleri değerlendiren Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Başkanı Metehan Babaş, 4 İstanbul takımı ile aynı gurupta yer almalarının büyük avantaj olduğunu kaydetti.

Kastamonuspor 1966 Başkanı Metehan Babaş;

11 Temmuz 2017 15:29


Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan Kastamonuspor 1966’nın dün gerçekleşen kura sonucu rakipleri belli oldu. Kura çekiminin ardından rakiplerini değerlendiren Kastamonuspor 1966 Başkanı Metehan Babaş, yeni sezonda tecrübeli teknik direktör Tarık Daşgün ile yola devam edeceklerini belirterek, lige de hızlı bir giriş yapmak istediklerini söyledi.


Çekilen kuraların tüm Kastamonu’ya hayırlı olması temennisinde bulunan Babaş, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Kırmızı Gurup’ta yer alacaklarını ifade ederek, “Gerçekleştirilen kura çekimi ile rakiplerimiz belli oldu. Gurupta yer alan rakiplerimize baktığımız zaman hepsi de bildiğimiz takımlar. Gurupta şu takım olsun ya da bu takım olmasaydı dediğimiz takımlar yok. Biz her rakibimizi aynı şekilde ciddiyete alıyoruz. Çekilen kura ile bir noktada şanslıyız. Yeni sezonda 4 İstanbul takımı ile aynı gurupta mücadele edeceğiz. 4 İstanbul takımı ile aynı gurupta mücadele verecek olmamız bizim için büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Çünkü İstanbul’da büyük bir kitlemiz var. İstanbul deplasmanında oynayacağımız müsabakalarda taraftarlarımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarını, bizleri deplasmanda hissettirmeyeceklerini çok iyi biliyoruz. İstanbul bizim ikinci evimiz konumunda bulunuyor” diye konuştu.


Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’den 3 takım düştüğünü ve düşen 3 takımlardan 1 tanesi ile aynı gurupta mücadele vereceklerini söyleyen Babaş, “Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdmanyurdu geçtiğimiz sezon 1. Lig’den düşerek 2. Lig’e geldi. Düşen takımlardan Süper Lig tecrübesi olan Mersin İdmanyurdu ile aynı gurupta mücadele vereceğiz. Mersin temsilcisi ile aynı gurupta mücadele vereceğimiz için de kendimizi şanslı hissediyoruz. Gurubumuzda güzel ve güçlü takımlar var. Ancak biz Kastamonuspor olarak hepsinden güçlüyüz. Rakip kim olursa olsun hiçbir şekilde savaşçı ve mücadeleci yapımızı kaybetmeden bu sene inşallah şampiyon olarak 1. Lig’e adımızı yazdıracağız” şeklinde konuştu.




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