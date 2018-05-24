Kastamonuspor 1966 heyeti, sağlık kontrolünden geçti

Lig’de mücadele eden Kastamonuspor 1966’nin yeni teknik direktörü ve yardımcıları, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Lig’de mücadele eden Kastamonuspor 1966’nin yeni Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu ve Yardımcı Antrenör Mehmet Serhan Özel, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu ve Yardımcı Antrenör Mehmet Serhan, ortopedi, iç hastalıkları, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayeneleri sonrasında detaylı kan tetkiklerinin yapılmasıyla sağlık kontrolleri tamamlandı.

Kontrollerinin ardından açıklamada bulunan Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, transfer sezonunu açıldığını ve birçok oyuncu ile temas halinde olduklarını belirterek, detaylı bir rapor hazırladıktan sonra karar vereceklerini kaydetti.

Play-Off müsabakalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Çapanoğlu, play-off müsabakalarının ardından transfer çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek, “Yönetim kurulumuzla transfer çalışmalarını etraflıca görüşüyoruz. Yönetimle oturup gerek iç transferde gerekse dış transferde politikamızı belirleyeceğiz. Ancak şunu söylemeliyim ki inanılmaz derecede uçuk rakamlar talep ediliyor. Transferin başında genelde böyle olur. Biz, bunları değerlendireceğiz. 1 hak eden oyuncuya 7 vermeyeceğiz. Bu hataya düşersek transferin üstesinden gelemeyiz” dedi.

Takım içerisinde de dengeyi oluşturacaklarını belirten Çapanoğlu, “Biz, bunu gözeterek sağlıklı bir transfer politikası belirleyeceğiz. Bu doğrultuda da düşündüğümüz oyuncuları değerlendirip kadromuza katmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.