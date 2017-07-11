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11 Temmuz 2017 14:56

Kastamonuspor 1966, idmanlara başladı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekilen kura sonucu TFF 2.

Kastamonuspor 1966, idmanlara başladı

11 Temmuz 2017 14:56

Lig Kırmızı Grup’ta zorlu takımlarla mücadele edecek olan Kastamonuspor 1966, idmanlara başladı.


Teknik Direktör Tarık Daşgün liderliğinde İsmail Dikmenli Spor Tesisleri’nde idmanlara başlayan Kastamonuspor 1966’lı oyuncuların idmanlarda neşeli oldukları gözden kaçmadı. Yardımcı Antrenör Düzgün Canpolat, Kondisyoner Uğur Güven, Kaleci Antrenörü Mustafa Gedik ve takım analizcisi Yunus Kara’nın kontrolünde sahaya çıkan Kastamonuspor 1966’nın 20 kişiden oluşan ilk antrenmanı başarılı geçti. Oyuncuların sezon arasında kilo ve yağ oranlarına dikkat ettiği, çalışmalarda gözlenen performansında ilk antrenmana göre çok iyi derecede olduğu değerlendirildi.


Antrenmanlara günde çift idmanla devam edecek olan Kastamonuspor 1966, 15 günlük ilk kamp programının ardından Erzurum kampına gidecek.




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