Kastamonuspor 1966 Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu: “Lig bizim için yeni başlıyor”

Tur maçında Kastamonuspor 1966, İzmir temsilcisi Altayspor'u konuk etti. Gazi Stadyumunda gerçekleşen karşılaşmada Altayspor, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Kastamonuspor 1966'ı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yendi. Bu skorla Altayspor, bir üst tura ismini yazdırdı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, oyuncuların maçta iyi performans gösterdiklerini belirtti. Çapanoğlu, oynanacak olan Sarıyer maçıyla kendileri için ligin yeni başladığını ifade etti.

Çapanoğlu, “Şu ana kadar görev vermediğimiz arkadaşlar inanılmaz mücadele ettiler. Elinden gelen gayreti gösterdiler. Kazanılmadı ama iyi mücadele ettiler. Her zaman yaptığımız gibi yine basit hatalardan yediğimiz gollerle maçı kaybettik. Penaltılar gider diye bu arada stoperlerimiz cezalı olduğu için Mustafa'yı da oyuna sokup orta sahayı tekrar güçlendirerek penaltı gösterelim derken inanılmaz basit hatalarla maçı kaybettik. Tabi penaltılara gidip kaybetsek daha farklı olur. En azından mücadelenin karşılığını almış olurduk. Ama böyle olduğu için üzgünüz. Tabi yapacak bir şey yok” dedi.

“Lig bizim için yeni başlıyor”

Ligin kendileri için yeni başladığını söyleyen Çapanoğlu, “Hedefimiz kupa değil hedefimiz lig. Önümüzde de oyunculara aynı şeyi söylüyorum. Lig bizim için yeni başlıyor. Ligin yeni başlaması da Sarıyer maçı. O maçtan muhakkak puan ve artı puan almak için oyuncularımızla beraber elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah şansta bizim yanımızda olur. İstediğimizi alır döneriz. Hepsi elinden gelen gayreti gösterdiler yani oynadığımız bugünkü kupa maçında gösterdikleri performanstan bu çok farklıydı. Daha iyi adapte oldular. Daha iyi mücadele ettiler. 120 dakikada en azından sırıtmadan bu mücadeleyi gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.