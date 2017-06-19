Kastamonuspor 1966, Teknik Direktörlüğe Tarık Daşgün’ü getirdi

Kastamonuspor 1966, teknik direktörlük koltuğuna Gümüşhanespor’dan ayrılan Tarık Daşgün’ü getirdi. Kastamonu’ya davet edilen tecrübeli Teknik Direktör Tarık Daşgün ile anlaşma sağlayan Kastamonuspor 1966, İsmail Dikmeli Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle imzaları attılar.

Tecrübeli Teknik Direktör Tarık Daşgün ile bu yılki hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını söyleyen Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Başkanı Metehan Babaş, 3 yılda Kastamonuspor ailesi olarak çok güzel işler yaptıklarını kaydetti.

Hem Kastamonulu sporseverler hem de Türk futbol camiasında büyük bir ses uyandırdıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Babaş, “Bizim amacımız bunu daha ileri seviyelere taşımak. Bunu en güzel başarılarla taçlandırmak. Bundan, camia olarak hiçbir kuşkumuz yoktur. İnşallah ekibimizle bir program hazırlayıp çalışmalarımıza başlayacağız. Bu çalışmaların ilk ayağı bu gün iç transferleri bitireceğiz ve dış transferlere başlayacağız. Kamp dönemine kadar inşallah her şeyimiz hazır duruma gelmiş olacak. Kamp programımız 15 gün burada olacak, daha sonra Erzurum’da kampımız devam edecek. Sezon öncesinde bir hazırlık maçı düşünüyoruz. Bu noktaya kadar iç ve dış transferlerimizin hepsi bitmiş olacak. Çalışmalarımızı bu şekilde sonlandıracağız” dedi.

“Şampiyon olacağımıza inandığım için geldim”

Kastamonuspor 1966’nın hedeflerinin büyük olduğunu ve kendisinin de şampiyonluğa inandığı için bu görevi kabul ettiğini söyleyen Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Tarık Daşgün, hedefinin şampiyonlukla TFF 1. Lig’e çıkmak olduğunu belirtti.

Kastamonuspor 1966’nın başarısından da etkilendiğini aktaran Daşgün, gelecek sezonda kazanmayı isteyen ve bunu ortaya koyan bir takım olacaklarını belirterek, “Hedeflerimle birebir örtüşen, hatta hedeflerime ilerlemeyle alakalı çalışmam gereken en doğru kulübe geldim. Çünkü yönetim ve başkanımla burada ki kulübün yapısının başarıya endeksli olduğunu zaten baştaki görüşmelerimizde konuştuk. İnşallah kulübüm içim hem de benim için hayırlı bir sezon olur. Biz burada ki şampiyonluğa, başarıya destek olmaya geldik. Elimizden ne gelirse, şimdiye kadarki tüm tecrübelerimiz ve şimdiden sonra kendimize de katacağımız çalışmalarla inşallah sezon sonu başarıyı hep beraber kucaklamak istiyoruz. Çok ciddi ve hedefi olan takımın, ne kadar daha farklı çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. İnşallah el ele hep beraber, başkanımız, oyuncularımız, taraftarımız tek yürek tek vücut yaşarız. Başarı herkesin bir birine sarılmasıyla oluyor, inşallah bir birimize sarılıp ligi bitirir, sonunda da sevinmek için sarılırız” diye konuştu.

Gümüşhanespor’u çalıştırdığı için Kastamonuspor 1966’ya yabancı olmadığını sözlerine ekleyen Daşgün, “Ne kadar koordineli gittiğini, nerelerden geldiğini iyi biliyorum. Seyirciyi de, 2. devre takımını da çok beğendik. Müthiş bir çıkış vardı. Play-Off’da görev almadım. Kendi adıma favori takımımdı. Oraya gelişi bile farklıydı ama çok iyi gitmesine rağmen şans. Biz mücadeleye girdiğimizde bir tane gerçeğimiz var hiçbir zaman Play-Off hedeflemiyoruz. Biz maç maç bakıyoruz. Her maçada kazanmak için çıkıyoruz. Buradan istediğimizde sezon sonu direk TFF 1. Lig’e çıkmak. Sezon sonuna kalmadan bunu herkese göstermek istiyoruz. Play-Off başka bir hikaye, başka bir seçenek, onu düşünerek asla yola çıkılmamalı. İyi takımsak hedefimiz direk çıkmak için mücadele edeceğiz. Bu potansiyelde Kastamonuspor’da olduğu kadar diğer takımlarda yok. Bunu bilerek geldim. Başkanımız inanmış bize ilk imkanları da sundu. Bize sadece sahanın içi kalıyor. Başkanımız bize bunu sağlayacak bizde bütün yüreğimizle orada oynayacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kastamonuspor 1966 Spor Kulübü Başkanı Metehan Babaş ile Tarık Daşgün arasında imzalar atıldı.