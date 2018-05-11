Kastamonuspor 1966, yeni sezonda Mustafa Çapanoğlu ile anlaştı

Lig’de mücadele eden Kastamonuspor 1966, yeni sezonda Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu ile anlaştı.

Lig’de mücadele eden Kastamonuspor 1966, yeni sezonda Keçiörengücüspor’da başarılı bir grafik çizen Mustafa Çapanoğlu ile anlaşma sağladı.

İsmail Dikmenli Spor Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Kastamonuspor 1966’ın yeni hocası Mustafa Çapanoğlu, üst ligi hedef seçen bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Yönetim kurulunu bu noktada çok istekli gördüğünü belirten Çapanoğlu, taraftar birlikteliğini de yakaladıkları takdirde başarılı olacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, transfer etmeyi düşündükleri oyuncuları kadroya dahil edebildikleri takdirde taraftarın her maç sonunda alkışlayacağı bir takım oluşturacaklarını ifade eden Çapanoğlu, hücumu düşünen ve çok gol atan bir takım oluşturmayı arzuladığını ve bu noktada en az hatayla transfer yapmaları gerektiğini söyledi.

“Yeni sezonda başarıyı yakalayacağımıza inancım tam”

Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Salim Arpacıoğlu ise Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu ve ekibiyle yeni sezonda başarıyı yakalayacaklarına inandığını belirtti.

Çapanoğlu’nun kendisini ispatlamış, başarılı bir teknik adam olduğunu vurgulayan Arpacıoğlu, “1. ve 2. Lig’de başarı göstermiş, hala başarısını devam ettiren, çalışkan ekibi olan 5 ayrı teknik direktör ile ön görüşmeler yaptık. Bu görüşmeleri yaparken kiminle daha istikrarlı çalışabileceğimize de dikkat etmeye çalıştık. Bu süreçte Mustafa Çapanoğlu ile de görüştük. Araştırdık, başarılarını gördük. Şampiyonluklar yaşamış, birçok takımı play-off’a taşımış, 2. Lig’i iyi tanıyan başarılı, dürüst, güven veren, istikrarlı ve kendini ispatlamış bir hoca olduğunu aynı zamanda 6 kişiden oluşan ekibinin de çalışkan, dürüst kişiler olduğunu tespit ettik. Mustafa hocanın kulübümüzde istikrar sağlayacağını ve başarılı olacağını önce yürütme kurulumuza daha sonra yönetim kurulumuza taşıdık ve yönetim kurulunun onayı ile bugün de sözleşmemizi imzaladık. Başarılı bir ekip olacağımıza inanıyorum” dedi.

Arpacıoğlu, taraftardan da büyük destek beklediklerini ifade ederek, taraftarın yeni sezonda takıma daha çok destek vermelerini beklediklerini kaydetti.