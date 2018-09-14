Kastamonu'yu vuran dolu yağışı öncesi kara bulutlar gökyüzünü böyle kapladı

Kastamonu'da dün akşam saatlerinde meydana gelen dolu yağışı öncesinde gökyüzünü kaplayan kara bulutlar nedeniyle kent karanlığa gömüldü. Daha sonra başlayan dolu ve rüzgar ise kentte birçok yere hasar verdi.

Kastamonu dün meydana gelen ve büyük hasara neden olan dolu yağışı öncesinde kenti saran kara bulutlar ilginç görüntülere neden oldu. Kuzeykent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde bir anda gökyüzünü kara bulutların sarmasıyla ortalık geceye dönüştü. Şehrin üstünü saran kara bulutlar dağılmasının ardından ise dolu ve şiddetli fırtına etkisini gösterdi. Birçok yerde etkili olan dolu nedeniyle camları kırılan çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Dolu ile birlikte etkili olan aşırı rüzgarda ise bazı ağaçlar yerinden oynadı.

Havanın karardığı anları yurtta olan ve çok korktuklarını dile getiren bir öğrenci, "Ben de İstanbul'dan geldim. Ne olacak bilmiyoruz, korkuyoruz. Allah hepimize rahmet eder. Bir şey olmaz inşallah" dedi.