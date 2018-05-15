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15 Mayıs 2018 16:20

KATSO Başkanı Fındıkoğlu, Konsey Üyeliğine seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) gerçekleştirilen seçimli 74’üncü Genel Kurulu’nda Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi.

KATSO Başkanı Fındıkoğlu, Konsey Üyeliğine seçildi

15 Mayıs 2018 16:20


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası delegeleri KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Gülşen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 74. Genel Kuruluna katıldı.


Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde gerçekleştirilen Genel Kurula, 365 Oda ve Borsanın delegeleri katıldı. Genel Kurulun açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin gerçekleştirilen seçimli 74’üncü Genel Kurulu’nda KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden güven tazelediği seçimlerde TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi.


Seçimlerin ardından KATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyesi Oğuz Fındıkoğlu, kendisine destek veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve bölge oda ve borsa delegeleri başta olmak üzere tüm TOBB Delegelerine teşekkür etti.


Aldığı görevin kendisine getirdiği sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade eden Başkan Fındıkoğlu, “Bugün ülkemizin en önemli iş örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulu’nda gösterilen teveccüh ile Konsey Üyesi olarak seçilmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kentimiz ve ülkemiz için çalışmalarımızı artık TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyinde de sürdüreceğiz. Bu seçimin herkese hayırlı olmasını diliyor, benimle birlikte konsey üyeliğine seçilen tüm üyelerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Fındıkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçilmesinden ötürü de işadamlarının ve sanayicilerin sorunlarını, istek ve taleplerini Ankara’ya iletme noktasında sorun yaşamayacaklarını ve çözümü noktasında da ellerinin güçlendiğini kaydetti.




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