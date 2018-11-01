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KATSO Başkanı Fındıkoğlu, KUZKA Yönetim Kurulu toplantısına katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Çankırı’da gerçekleştirdiği Ekim Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın Çankırı'da gerçekleştirdiği Ekim Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.


KUZKA'nın Ekim Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çankırı'da gerçekleştirildi. Kastamonu Valisi ve Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Karadeniz başkanlığındaki toplantıya, Sinop Valisi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Köksal Şakalar, Yönetim kurulu üyeleri Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kayıkçı, Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, Sinop İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş ve KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç katıldı.


Toplantıda ilk olarak KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, ajans faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerine bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Ardından üyeler Ajans faaliyetleri, 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı başvuru rehberi ve 2019 yılı Ajans Çalışma Programı ve Bütçesine ilişkin toplantı gündem maddelerinin görüşmesine geçti. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, gündemde yer alan maddelerin ayrıntılı olarak ele alınması ve karara bağlanması ile sona erdi.

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