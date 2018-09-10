KATSO, CHP'li Sertel'i Ahşap Fuarına davet etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, odayı ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'i Ahşap Fuarına katılmaya davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, beraberinde CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin ile birlikte Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını (KATSO) ziyaret etti. KATSO Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, KATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Gülşen ve KATSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Recep Akgül tarafından karşılanan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ülke gündemini değerlendirerek istişarelerde bulundular. Görüşmenin sonunda Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, Milletvekili Atila Sertel'i bu yıl 8.si düzenlenecek olan Ahşap Fuarına davet etti.