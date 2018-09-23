KATSO heyeti, Kayseri'de esnafları Ahşap Fuarına davet etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan 4 kişilik heyet, Kayseri'de faaliyet gösteren Mobilyacılar Sitesi ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki firmaları ziyaret ederek 8. Ahşap Fuarına katılmaya davet etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Gülşen başkanlığında oluşturulan 4 kişilik heyet, Kayseri'de faaliyet gösteren Mobilyacılar Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesindeki firmaları ziyaret etti. Ziyarette Saray Mobilya Sahibi Ahmet Kirtenoğlu ile Özkanlar Kerestenin Sahibi Hasan Özkan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki mobilya firmalarını ziyaret ederek 8. Ahşap Fuarına katılmaları noktasında davette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul MASCO ve MODOKO Mobilya kentlerinde yaklaşık 600 esnafa 8. Ahşap Fuarının davetiyelerini birebir dağıtılarak hem Ahşap Fuarının tanıtımını hem de buradaki firmaları fuara katılmaları noktasında davette bulunan KATSO heyeti, bu sefer Kayseri'de benzer çalışmada bulundu.

Kayseri'de Mobilyacılar Sitesi ile Organize Sanayi Sitesinde bulunan mobilyacıları ziyaret ederek 8. Ahşap Fuarına katılmaları noktasında davette bulunan KATSO heyeti, aynı zamanda davetiye ve tanıtım katalogu bırakarak Ahşap Fuarının tanıtılmasına da büyük destekte bulundu.

Aynı zamanda KATSO heyeti, bu yıl 3-7 Ekim'de Kastamonu'da Kapalı Pazaryerinde 8'nicisi düzenlenecek olan Ahşap Fuarı için Kayseri'deki firmalara ziyaretle birlikte Kastamonu'nun yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepeti de takdim edildi.

Yapılan ziyaretlerde bu yıl gerçekleştirilecek olan 8.Ahşap Fuarına özellikle ahşap sektöründe faaliyet gösteren esnaf, tüccar ve iş adamlarından çok sayıda katılımcının gelmesi bekleniyor.

Öte yandan KATSO heyeti, İnegöl Mobilyacılar Sitesini de ziyaret ederek, burada faaliyette bulunan firmaları da 8. Ahşap Fuarına katılmaları noktasında davet etti.