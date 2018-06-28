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28 Haziran 2018 16:25

KATSO, İstanbul’da BAKF Fuarına katıldı

Bu yıl ilki düzenlenen Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarına (BAKAF 2018), Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası da katıldı.

KATSO, İstanbul’da BAKF Fuarına katıldı

28 Haziran 2018 16:25


Bu yıl ilki düzenlenen Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarına (BAKAF 2018), Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu da katıldı.


Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, BAKAF 2018 fuara katılan Katar Ticaret Odası yetkilileri ile yapılan görüşmesinde Kastamonu’daki Orman Endüstrisi ve Maden Sektörü ile Katar’a yapılabilecek İhracatlar ve Katar’ın Kastamonu’da yapabileceği yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Katar Ticaret Odası Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmed F. Abunahıa ve beraberindekiler, KATSO heyeti tarafından Kastamonu’ya davet edildi. Kastamonu belediye Başkanı Tahsin Babaş, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, Katarlı yetkililere Kastamonu’daki Turizm, Ticaret ve Sanayi hakkında detaylı bilgi verdiler.


KATSO Başkanı Fındıkoğlu, Türkiye’nin dostları ile daha da büyük olduğunu söyledi.


Önümüzdeki aylarda özellikle turizm, mermer, orman endüstrisi sektörleri için Kastamonu’ya geleceklerini ifade eden Katarlı yetkililer, Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğunu bildiklerini ve Kastamonu ili ile her türlü iş birliğine gidebileceklerini ifade ettiler.




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