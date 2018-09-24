KATSO üyelerine 'Nefes Kredisi' desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB tarafından başlatılan ‘Nefes Kredisi' projesi kapsamında Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası üyelerine 50 bin lira destek verilecek.

Aralarında kamu ve özel bankaların da olduğu 7 banka ile anlaşan Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası(KATSO), üyelerini ‘Nefes Kredisi'nden faydalandıracak. Piyasadaki en düşük faiz oranı olan aylık yüzde 1,85 ile ilk 6 ay ana para ödemesiz 18 ay vadeli kredi üyelerin hizmetine sunulacak. Konuyla ilgili olarak Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, ildeki banka müdürleri ve yetkilileri ile bir araya geldi. KATSO'da düzenlenen toplantıda banka müdürleri ve yetkilileri ile konuşan Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası üyelerinin, KATSO' dan alacakları “Kobi Destek Nefes Kredisi Başvurusu içindir” ibareli faaliyet belgesi ile bankalara destek kredisi almak için başvurabileceklerini belirtti.