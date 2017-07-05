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05 Temmuz 2017 17:57

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

05 Temmuz 2017 17:57


Edinilen bilgiye göre, Seydiler-Ağlı karayolunda Yusuf Tekin (51) idaresindeki 77 BG 918 plakalı otomobil ile Nadir Durna (34) yönetimindeki otomobil, Ağlı Kavşağında çarpıştılar. Kazada sürücüler Yusuf Tekin ve Nadir Durna ile Havva Tekin (42), Orhan Gürsu (32), Yasenur Gürsu (26), Müyesser Tepe (29), Huriye Tekin (45), Resmiye Çengel (62), Salih Çengel (66) ve 1 yaşındaki bebe Elif Gürsu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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