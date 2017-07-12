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12 Temmuz 2017 13:27

Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu’da geçtiğimiz pazartesi sabahı evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan alzheimer hastası yaşlı kadını arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

12 Temmuz 2017 13:27


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Daday ilçesinde Akılçalman köyünde ikamet eden alzheimer hastası 80 yaşındaki İfakat Uğur, geçtiğimiz pazartesi sabahı hava almak için evden ayrıldı. Yakınları tarafından bir daha haber alınamayan İfakat Uğur için jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Jandarma ekipleri, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma (UMKA) ekipleri ve köylülerle birlikte Daday’da Akılçalman köyünde ormanlık alanda ve arazide İfakat Uğur’u arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.




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