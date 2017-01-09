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09 Ocak 2017 11:41

Kaymakam Pişkin kapanan köy yollarını inceledi

Kaymakam Pişkin kapanan köy yollarını inceledi

09 Ocak 2017 11:41

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını inceledi.
Kaymakam Deniz Pişkin, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolları açma çalışmalarını yerinde inceledi. Tosya’da, kar nedeniyle 30 köyün yollarının kapanması sonucunda Tosya Kaymakamlığı’na bağlı ekipler yol açma çalışmaları başlattı. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile 30 köy yolumuz kapalı. Ekiplerimiz köy yollarının ilçe merkezi ile bağlantısını sağlamak için fedakârca çalışıyorlar’ ’dedi.



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