Kaymakam Şimşek göreve başladı

Çatalzeytin Kaymakamlığına atanan Bülent Şimşek göreve başladı.

Isparta’nın Yenişarbademli Kaymakam Vekilliği görevini yürüttüğü sırada Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine atanan Kaymakam Bülent Şimşek, görevine başladı. Kaymakam vekili olarak görevine başlayan Şimşek, "Çatalzeytin’de görev yaptığım süre içinde ilçenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışacağım" diye konuştu. Çaykara nüfusuna kayıtlı olan Şimşek, 2011-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunda Vergi Müfettişi olarak çalıştı. 2015 yılında Kaymakam adaylığı sınavını kazanan Bülent Şimşek, 104. dönem kaymakam adayı olarak Edirne’ye atandı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Ankara ve İstanbul’da teftiş sınavını tamamlayan Bülent Şimşek, evli ve bir çocuk babası.