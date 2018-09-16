Kaymakaml Şükrü Alperen Göktaş;

Yaklaşık 5 aydır Cide'de Kaymakamlık görevini sürdüren Şükrü Alperen Göktaş, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan 2018 yılı Mülkü İdare Amirleri Atama Kararnamesine göre Bartın'ın Ulus ilçe Kaymakamlığı görevine atandı. Göktaş, veda mesajında Cide'de kısa bir süre görev yaptığını ve hizmetlerinin yarım kaldığını söyledi.

Cide'den ayrılan Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş, “Bilindiği üzere ben aslen Kastamonu Taşköprülüyüm. Yani bu memleketin bir evladıyım. Kendi hemşehrilerime hizmet edebilmek gibi bir onuru kısa bir süre de olsa yaşadım. Cide her şeyi ile çok güzel bir ilçe. İnsanları hoşgörülü, mütevazi, dışa dönük, sıcak her şeyden öte çok samimi ve dobra” dedi.

“Halkımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık”

Kaymakam Göktaş, “Görev yaptığım süre içerisinde Cideli hemşehrilerime olan saygım ve sevgim bir kat daha arttı açıkçası. Bizlere gösterilen sevgi ve saygı aslında kendilerini ben de görmelerinden kaynaklanan bir durum. Açıkçası kısa bir süre burada kaldık ve inanılmaz işler başarmadık ancak elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalıştık. Kapılarımızı sonuna kadar açtık, bürokratik oligarşinin önüne geçmeye çalıştık, bütün muhtarlarımıza şahsi telefonumu vererek kendilerini taşrada kimsesiz ve sahipsiz hissetmemeleri gerektiğine dair bir mesaj vermek istedik. Randevu sistemi gibi yollara girmeyerek, geldikleri makamın gerçek sahibinin aslında kendileri olduğunu anlatmaya çalıştık. Velhasıl kelam aslında olması gereken, normal olanı yaptık” diye konuştu.

“Cide insanı en güzeline layık”

Cide halkının en iyisine layık olduğunu belirten Kaymakam Göktaş, “Cide'nin güzel insanları kaymakamın da hizmetlerin de en güzeline layık. Eminim bundan sonra da ilçede güzel bir sinerji yakalanır ve Cide'miz hak ettiği hizmetleri almaya devam eder. Görev aldığım süre boyunca desteklerini asla esirgemeyen Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz'e, Milletvekillerimize, İl ve İlçe protokolümüze ne kadar teşekkür etsem azdır. Özellikle ilçe savcılarımıza ve hakimlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine her daim doğru bilginin peşinde koşarak kamuoyunu bilgilendirme görevini üstlenen siz değerli basın emekçisi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Memleketin neresinde, hangi görevde olursak olalım hemşehrilerimize gönül kapılarımız sonuna kadar açıktır. Şu gök kubbede hoş bir sada bırakabildiysek ne mutlu bizlere” şeklinde konuştu.

Bartın'ın Ulus İlçesi Kaymakamlığına vekaleten atanan Kaymakam Şükrü Alperen Göktaş'ın, burada bir süre görev yaptıktan sonra eğitimi için yurt dışına gideceği öğrenildi.