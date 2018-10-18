Kaza yapan otomobil dere yatağına düştü: 1 yaralı

Kazanın şiddetiyle bir otomobil, dere yatağına düştü ve sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunda ilçe girişinde Bayram Akdaş idaresindeki 34 PU 5497 plakalı otomobil ile Salih Yıldız yönetimindeki 37 LL 939 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Bayram Akdaş idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yatağına düştü. Kazada otomobil sürücüsü Bayram Akdaş yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralanan Bayram Akdaş, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.