Kendisinden haber alınamayan adam evinde ölü olarak bulundu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Salı gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Emrullah İşeri (57) yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Avara Mahallesindeki 2 katlı ahşap evde yalnız yaşayan Emrullah İşeri'den 4 gündür haber alınamıyordu. Mahalle muhtarı Ömer Balcı ve ağabeyi tarafından durumun polise bildirilmesinin üzerine Emrullah İşeri'nin evine polis gözetiminde girildi. Eve girildiğinde Emrullah İşeri'nin yatağında yatıyor vaziyette cansız bedeniyle karşılaşıldı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı müşahedede İşeri'nin öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.