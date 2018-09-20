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Kestiği demirlerin altında kalan hurdacı, hayatını kaybetti

Kastamonu’da kestiği demirlerin altında kalan hurdacı, hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kestiği demirlerin altında kalan hurdacı, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Küre ilçesinde faaliyet gösterin Etibakır A.Ş'den emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 50 yaşındaki Akif Ertürk, Küre'de bir işletmeye ait hurda demirleri kestiği esnada kestiği demirin altında kaldı. Kaynak ile hurda demirleri kestiği esnada yaşanan olayda Akif Ertürk, hurda demirlerin altında kaldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Akif Ertürk, Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertürk kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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