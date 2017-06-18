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18 Haziran 2017 11:41

Kıbrıs Gazisi eşi için köyde 500 kişiye iftar verdi

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde yaşayan Ayşe Güven, 7 yıl önce hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi eşi Ali Güven için 500 kişiye iftar yemeği verdi.

Kıbrıs Gazisi eşi için köyde 500 kişiye iftar verdi

18 Haziran 2017 11:41


Çaybaşı Köyünde verilen iftar programına protokol üyeleri, Tosya’da faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Aileleri Dernek temsilcisi Yavuz Özçezar ile Çaybaşı köyünde yaşayan vatandaşlar katıldı.


Yemeğe katılan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum" dedi.


Kıbrıs Gazisi Ali Güven’in eşi Ayşe Güven ise 7 yıldır her Ramazan ayında Allah rızası için iftar verdiğini söyleyerek, "Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin’’ dedi.


İftar sonrası köy camiinde merhum Kıbrıs Gazisi Ali Güven ve tüm ebediyete intikal etmiş şehit ve gaziler için Kur’an-ı Kerim okundu.




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