15 Ocak 2018 tarihinde 30302 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak 2018 yılı yatırım programına alınan proje kapsamında Kastamonu’ya memba kalitesinde içme suyu verilebilecek. Kastamonu için hayati önem taşıyan proje kapsamında yaklaşık 120 milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Projenin Kırık Barajı’yla birlikte toplam yatırım tutarı ise yaklaşık 240 milyon TL’nin üzerinde olacak.

Buna göre Kastamonu’nun en az 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan proje kapsamında Kastamonu Havalimanı mevkiine kurulacak olan İçme Suyu Arıtma Tesisi 60 bin metreküp su depolanacak ve Kastamonu’ya yıllık 14 milyon metreküp içme suyu arıtılarak verilebilecek.

Yine proje kapsamında 44 bin 907 metre ham su ve içme suyu ishale hattı yapımı gerçekleştirilecek. 11 adet değişik metreküplerde içme suyu depoları da proje kapsamında kurularak toplam 29 bin 550 metreküp su depolanabilecek. Proje kapsamında 1 adet terfi merkezi de hayata geçirilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ihale kapsamında başlanan arazi çalışmasının ardından yapım projesi çizilerek 2018 yılı içerisinde kazı ve döşeme işleri başlanacak.

Çalışmaların başlamasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kırık Barajı’nın Kastamonu için en az Ilgaz Tüneli kadar önemli olduğunu vurguladı. Barajın ilimizin en az 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacağını ileten Başkan Babaş, 73 bin 600 dekar tarım alanının zirai sulamasının yine Kırık Barajı’ndan sağlanacağını hatırlattı.

Kırık Barajı’nın yatırım programına alınmasından bu tarafa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve tüm bakanlar kurulunun gerekli desteğini gördüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Babaş, “Barajın programa alınmasının ardından içme suyu arıtma tesisi, isale hatları ve içme suyu depolarıyla ilgili talebimiz de bu doğrultuda kabul gördü. Bugün başlayan çalışma Kırık Barajı’yla birlikte tamamlanarak ilimize memba kalitesinde su verilecek. Kırık Barajı ülkemizin en hızlı tamamlanan barajı olmakla birlikte son sistem yapılacak içme suyu arıtma tesisiyle birlikte ülkemizin örnek projelerinden biri olacak. Bu kapsamda bizlerden biran olsun desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyorum” dedi.