Kızılay, Cide’de 115 ünite kan topladı

Kampanyada Cide’de 115 ünite kan toplantı.

Kızılay’a ait Kan Toplama TIR’ı, Cide ilçesine giderek kan toplama kampanyası düzenledi. Cide sahilde yer alan Kastamonu Üniversitesi Cide Konukevi yanına konuşlandırılan Kan Toplama TIR’ına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan Toplama Kampanyasında Cide’den 115 ünite kan toplandı.

Düzenledikleri Kan Toplama Kampanyasına vatandaşların gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür eden Cide Kızılay Şube Başkanı Yüksek Güçerdem, “Bu yıl 2’inci kez Cide ilçemize gelen Kızılay Kan Bağış Tır’ına Cideliler her zaman ilgi gösteriyorlar. Kan gün gelir hepimize lazım olabilir. Bizler kan hayat kurtarır parolasıyla başlattığımız kampanyamıza destek veren tüm hemsehrilerimize teşekkür ederiz. Unutulmasın ki 1 kan 3 hayat kurtarır. Ayrıca, Türkiye de her ne kadar Cide dahil 319 şube kapatılacak olsa da bizlerin Kızılay gönüllülüğü ve iyilik hareketi devam edecektir. Her ne kadar Kızılay Şube kollarımızı kesseler de, içimizdeki merhameti engelleyemezler” dedi.

Kızılay Kastamonu Kan Merkezi Başkanı Muhammet Mutlu ise, Cidelilere duyarlılıkları için teşekkür ederek, “Ne zaman Cide ilçemize gelsek buradaki vatandaşlarımız her zaman Kızılay’ın kampanyalarına destek oluyorlar. Cide, Kastamonu ilçeleri içinde en fazla kan bağışı yapan 4’üncü ilçemiz. Nüfusa göre değerlendirme yaparsak en verimli olan ilçemiz. Duyarlılıkları için Cide halkına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.