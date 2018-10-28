Kızılay'dan“Dünden Bugüne” fotoğraf sergisi

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası ve Kızılayı'n 150'inci yılı nedeniyle Kastamonu Belediye Başkanlığı giriş katında “Dünden Bugüne” Kızılay Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergide Türk Kızılayı'nın yaptığı faaliyetleri fotoğraflarla anlatıldı.

Kastamonu Belediye Başkanlığı girişin katında düzenlenen “Dünden Bugüne” Kızılay Fotoğraf Sergisine Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Kastamonu Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ve kurumların temsilcilerinin yer aldığı açılış kurdelesi kesildi.

Fotoğrafların incelenmesinin ardından Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunanlara gümüş ve bronz madalya ile madalya beratı takdim edildi. 26 kere kan bağışıyla en çok bağışta bulunan Mehmet Kesici gümüş madalya, 13 kere kan bağışında bulunan Kamil Çelebican bronz madalya, 10 kere bağışta bulunan Betül Duman ise bronz madalya ile madalya beratını aldı. Kan bağışlarıyla Kızılay'a destekte bulunan Yalçın Ketenci, Ömer Keskinoğlu, Yasin Kastamonulu, Ahmet Esen, Kadir Burak Koç, Birol Baytürk, İsmail Karaboğa'da bronz madalya ve madalya beratı aldı.

Afet, kan, göç, sağlık, barınma, sosyal yardım, ilk yardım, eğitim ve gençlik alanlarında Türkiye'de ve dünyada faaliyetleriyle adını duyuran Türk Kızılayı'nın “Dünden Bugüne” Kızılay Fotoğraf Sergisi, Belediye Başkanlığı giriş katında devam edecek.

29 Ekim-4 Kasım tarihlerinin her yıl Kızılay Haftası olarak kutlandığını belirten Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Muhsin Emeksizoğlu, “Sergimizde de Türk Kızılayının 150 yıllık geçmişini ve günümüzdeki çalışmalarını fotoğraflarla insanlara anlatmaya çalıştık. Bunun dışında Kızılay Haftası nedeniyle ilkokul ve ortaokullarımızda öğrencilerimize Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapılacak” dedi.

Şuanda Kastamonu Belediye Başkanlığı giriş katında açılan sergide 95 adet fotoğrafın sergilendiğini ifade eden Emeksizoğlu, şunları kaydetti: “Bu serginin düzenlenmesinde özellikle üniversiteli gençlerimiz bizlere çok yardımcı oldu. Bu yüzden gençlik kollarımıza ve serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”