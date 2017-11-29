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29 Kasım 2017 13:20

Kocası hastalanınca kebapçı oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iki çocuk annesi, kocası hastalanınca KOSGEB kredisi ile kurduğu iş yerinde ocak başına geçerek kebap ustası oldu.

Kocası hastalanınca kebapçı oldu

29 Kasım 2017 13:20

Herkesi iddialı olduğu kebabını tatmaya davet eden kadın, "Kebabın lezzetini bir de biz bayanların elinden tadın" dedi.


Yaklaşık iki yıl önce eşinin rahatsızlığı nedeniyle maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Güldane Dalsız, düşüncesini ve hayallerini projelendirerek KOSGEB’e başvurdu ve projesine destek almaya hak kazandı. KOSGEB girişimcilik kursunu başarıyla bitirdikten sonra ilçenin ilk kadın kebapçısı olarak iş yerini açan Dalsız, aile bütçesine katkıda bulunmaya başladı.



"Bayan kebapçı olarak girişimci bayanlara örnek oldum"


Tosya ilçesinde işletmeye açtığı dürüm ve kebapçı dükkanında ocak başına geçen Güldane Dalsız, "Bayan girişimci olarak ilk önceleri benim için iş hayatı hayalden öteye gitmezdi. Eşim rahatsızlanınca evimde oturmanın bir fayda vermeyeceğini düşünerek hayallerimin ve ekmeğimin peşinden gitmeye karar verdim. Yaptığım araştırmalar sonrasında KOSGEB girişimcilik kursuna katıldım. Projemi hayata geçirmek için KOSGEB yetkililerine açacağım iş yeri hakkında bilgi verdim. İlk önce garip karşılansa da daha sonra iş cesaretim sayesinde kredi başvurum kabul edildi" dedi.



"Kebabın lezzetini bir de biz bayanların elinden tadın"


Kadın elinden kebap lezzetini herkesin tatması gerektiğini söyleyen Dalsız, "Belki de Türkiye’de ilk bayan kebapçı benim. Bunu bilemem fakat şunu iddialı olarak söylerim, kebabın damak tadını bir de bayan kebapçının elinden çıkan kebap çeşitleri ile tatmanızı tavsiye ediyorum. Ben bu iş yerinde evimin geçimini kazanmaya çalışıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. KOSGEB yetkililerine de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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