Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Subaşı Köyü mevkisinde Burhan Avanoğlu (62) idaresindeki 37 LE 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Taklalar atarak yaklaşık yoldan 50 metre uzaklıkta tarlanın içerisinde durabilen otomobilin altında kalan sürücü Burhan Avanoğlu yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince aracın altından çıkarılarak ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.