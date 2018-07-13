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13 Temmuz 2018 04:38

Kontrolden çıkan vinç, iki araca çarparak durabildi: 4 yaralı

Kastamonu’da kontrolden çıkan vinç, iki araca çarparak devrildi.

Kontrolden çıkan vinç, iki araca çarparak durabildi: 4 yaralı

13 Temmuz 2018 04:38

Yaşanan feci kazada dört kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Araç ilçe merkezinde Ali Dizdar (35) idaresindeki 55 ASD 67 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait İsmail Kaderli yönetimindeki 37 FA 006 plakalı jip ile sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada vinç devrildi, sürücüsü ise vincin içerisinde sıkıştı. Araç itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası sıkışan sürücü Ali Dizdar, vincin içerisinden çıkartılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait aracın sürücüsü İsmail Kaderli ile araçta bulunan Araç Orman İşletme Müdürü Ali Özkan Yılmaz (50) ve hafif ticari aracın sürücüsü, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Araç Orman İşletme Müdürü Ali Özkan Yılmaz, Kastamonu’ya sevk edildi. Yaralılardan vincin sürücüsü Ali Dizdar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.




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