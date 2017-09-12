Kooperatif kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, olay, Tosya ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Kooperatif toplantısı sırasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine olay kavgaya dönüştü. İddiaya göre, yaşanan kavgada Mustafa K. (39), Firuzan E. (56) ve İsmail Ç. (57) bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tosya Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılardan İsmail Ç. ve Firuzan E. kavgayı sıyrıklarla atlatırken, Mustafa K. aldığı darbelerin etkisiyle ağır yaralandı. Mustafa K. yapılan ilk müdahale sonrası Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma ekipleri çıkan kavga sonrası inceleme başlattı.