Kopan elektrik tellerini onarmak isterken akıma kapıldı

Kopan kabloları onarmak isteyen bir kişi, akıma kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küre’ye bağlı Çat köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kablosu koptu. Kopan elektrik telini onarmaya çalışan Selahattin Uysal, bir anlık dikkatsizliği sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı. Elektrik akımına kapılan Uysal, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Uysal, ardından Kastamonu Devlet Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.