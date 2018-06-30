Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde Burhan Aydın (22) idaresindeki 37 BF 619 plakalı minibüs, karşısına köpek çıkması sonucu aniden direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan minibüs, refüjdeki ağaca çarparak karşı şeride geçti. Kazada, yolcu olarak bulunan Ahmet Okumuş (20) minibüste sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, emniyet güçleri ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle ulaşımda aksaklıkların yaşandığı trafikte emniyet güçleri, yolu açarak ambulansın ve itfaiyenin olay yerine intikal etmesini sağladı. İtfaiye ekipleri, kesici ile kapıyı keserek yaralı Ahmet Okumuş’u sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ahmet Okumuş, polis ekiplerinin de yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa taşındı. Minibüs sürücüsü Burhan Aydın ve yanındaki yolcu Ahmet Okumuş, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri, can pazarının yaşandığı kazada trafiği azaltmak ve sağlık ekipleriyle itfaiyenin yaralıya müdahale etmesini sağlamak için meraklı vatandaşlarla da mücadele etti. Polis ekipleri, sık sık uyarılarda bulunarak, kaza yerinden meraklı vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.