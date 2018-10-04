Köylere yangın söndürme tüpü dağıtılacak

Kastamonu'da geçtiğimiz hafta Araç ve Küre ilçelerinde çıkan yangın sonrası İl Özel İdaresi harekete geçti. Yangını, ilk çıkışta büyümeden kontrol altına almak için köylere yangın söndürme tüpleri dağıtılacak.

Kastamonu'da geçtiğimiz hafta Araç ilçesinde 8 ev ve Küre ilçesinde de 10 ev, çıkan yangınlarda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan Kastamonu İl Özel İdaresi, yangın ilk çıktığı esnada müdahale edilebilmesi için köylere yangın söndürme tüpleri dağıtılmasına karar verdi. Bu kapsamda alınan bin adet yangın söndürme tüpü, kontrolleri yapıldıktan sonra köy muhtarlarına dağıtılacak. Ayrıca yangın söndürme tüplerinin teslimi esnasında köy muhtarlarına tüplerin kullanımı hakkında eğitimler verilecek.

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, bin adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüplerinin kontrollerinin ardından köy muhtarlarına dağıtılacağını belirterek, "Kastamonu, bilindiği üzere Türkiye'de bin 55 köyüyle önemli bir envantere sahip, Türkiye'de üçüncü sırada bulunuyoruz. Çok eski yerleşim yerlerimiz, çok eski köylerimiz var. Dolayısıyla ahşap kökenli evlerimiz var. Geçtiğimiz hafta hem Araç ilçesinde hem de Küre ilçesinde köy yangınları oldu. Bizler de, bu yangınları dikkate alarak bir proje başlattık. En azından her köyde yangının ilk çıktığında mücadele edilme anlamında birer yangın tüpü evlerde acil olarak bulunsun diye. Bu yangın tüpleri yangını söndürmeyecek ama ilk alevlenmede ilk parlamada ilk tedbir ve ilk önlem olarak bir sorunu belki hemen başında çözmede bizlere yardımcı olacak. Bu anlamda bir proje başlattık. Her köyümüze birer yangın tüpü teslim ediyoruz. Uzak noktalardan, kritik noktalardan başlayarak yangın tüpü alımımız ve dağıtımımız devam edecek. İlk etapta bin tane 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü aldık, bunları önümüzdeki günlerde bütün köylerimize dağıtmış olacağız. Dağıtım esnasında da ilgili kaymakamlıklarca da köy muhtarlarına yangın söndürme tüpünün kullanımıyla ilgili eğitimler de verilecek” dedi.

“Yangın söndürme tüplerinin ardından köylere vana da kurulacak”

Yangın söndürme tüplerinin ardından köylere vana kurulması için 2019 yılı bütçesine ödenek koyduklarını ifade eden Karahasan, şöyle konuştu:

“Yangın söndürme tüpü, bir yangın söndürme aleti ama bir köydeki yangını söndürmek için değil ilk tedbir olarak. İkinci tedbirimizde 2019 yılı bütçesine hortum ve vanalarla ilgili bütçe koyduk. Yine tüm köylerimizde yangın vanalarını yerleştirerek orada itfaiye veya yangın söndürme araçları gelinceye kadar yangını söndürme yönünde de yerel tedbirler alınacak. Dolayısıyla bu iki tedbir büyük ölçüde yangınları büyümeden yayılmadan önlemiş olacak. Allah, her türlü yangın felaketinden bizleri korusun”