Köylü ve Demir, Çolakoğlu'nu ziyaret etti

Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Çolakoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu'nu ziyaret ederek çağrı merkezi ve öğrenci yurdu için destek istedi.

Kastamonu'da kurulması planlanan ve ilk etapta yaklaşık 500 kişiyi istihdam etmesi planlanan çağrı merkezi için görüşmeler yeniden başladı. Son 3 yıldır gündemde olan ve Kastamonu ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen çağrı merkezinin Kastamonu'ya kurulması için Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Çolakoğlu Holding ve TEB Bankası Yönetim Kurulu Başkan Hasan Çolakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette çağrı merkezi için olumlu geri dönüşler alındığını açıklayan işadamı Murat Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çolakoğlu Holding ve TEB Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu'ndan daha önceden dile getirdiği Devrekâni yurt yapımı ve Kastamonu'ya bir çağrı merkezi kurulması konusunda çok umutlu sözler aldıklarını kaydetti.

Demir, “İnşallah yeni süreçte yapacağımız ilk Çağrı Merkezi Kastamonu'ya olacak dedi. Devrekani Yurt için kesin söz verdi inşallah 2019 yılı içinde başlayacak. Kendilerine şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz” dedi.