Köylü'den SFC Entegre Orman Ürünlerine ziyaret

Ş.'yi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, Fabrika Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ve Hammadde Tedarik Müdürü Şaban Çemekoğlu ile görüşen Hakkı Köylü, fabrika çalışmaları ve yatırımlar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Hakkı Köylü, SFC'nin Kastamonu ekonomisi için sahip olduğu büyük öneme dikkat çekti, fabrika çalışmalarında başarı diledi.