İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylü'den SFC Entegre Orman Ürünlerine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.

Ş.'yi ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, Fabrika Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu ve Hammadde Tedarik Müdürü Şaban Çemekoğlu ile görüşen Hakkı Köylü, fabrika çalışmaları ve yatırımlar konusunda yetkililerden bilgi aldı. Hakkı Köylü, SFC'nin Kastamonu ekonomisi için sahip olduğu büyük öneme dikkat çekti, fabrika çalışmalarında başarı diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.