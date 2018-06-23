Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 11:15

Kutsal topraklara ulaşabilmek için Malezya’dan bisikletle yola çıktı

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan hac ibadetini yerine getirebilmek için bisikletle yola çıkan Abdullah Adly, 7 bin kilometrelik yolculukta Kastamonu’nun Tosya ilçesine ulaştı.

Kutsal topraklara ulaşabilmek için Malezya’dan bisikletle yola çıktı

23 Haziran 2018 11:15

Adly, yolculuğunu tamamlayabilmek için Müslümanlardan dua etmelerini istedi.


Hac ibadetini yerine getirebilmek için Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan yola çıkan 44 yaşındaki Abdullah Adly, ilginç bir ulaşım yöntemi seçti. 7 bin kilometrelik mesafede bulunan kutsal topraklara ulaşabilmek için bisikletle yola çıkan ve binlerce kilometrelik yolu pedal çevirerek geride bırakan Malezyalı Abdullah Adly, Kastamonu’nun Tosya ilçesine ulaştı. Tosya’da bir süre mola veren Abdullah Adly, 7 bin kilometrelik yolu pedalla aştığını söyledi.


Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a yakın bir bölgede ikamet ettiğini anlatan Abdullah Adly, Medine-i Münevvere’yi ziyaret etmek için 7 bin kilometrelik mesafeden bisikletle pedal çevirerek yola çıktığını belirterek, "Binlerce kilometrelik yolu bisiklet pedalı çevirerek geldim. Türkiye’den sonra İran ve Kuveyt’ten Suudi Arabistan topraklarına gitmeyi istiyorum. Bu yolculukta tüm Müslümanlardan dua istiyorum. Ben de Hacca gittiğim zaman onlara dua edeceğim. Her Müslüman kardeşimden peygamberimize selam götürüyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç