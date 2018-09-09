Kuveyt Ticaret Odası’ndan Kastamonu’ya destek sözü

Muhammed Al Harbi ile bir araya geldi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nun daveti üzerine Kastamonu’ya gelen Kuveyt Ticaret Odası Başkan Vekili Al Harbi, çeşitli incelemelerde bulundu. KATSO Meclis Üyesi Mustafa Şensoy’un da eşlik ettiği ziyaretlerde Kuveyt Ticaret Odası Başkan Vekili Al Harbi, Kastamonu’daki turizm ve yatırım olanakları ile ilgili bilgiler alarak tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmede Kuveyt Ticaret Odası Başkan Vekili Al Harbi, Kastamonu’daki iş imkanlarının Kuveytli iş adamlarına cazip geleceğini ifade ederek, her türlü desteği sağlayacağını da belirtti.

Muhammed Al Harbi, Kastamonu’daki ticari potansiyelin yüksek olduğunu ve bu konuda yatırım yapmak için girişimcilerde bulunacağını söyledi.

Görüşmenin sonunda Başkan Fındıkoğlu, Harbi’yi 03-07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan 8. Ahşap Fuarı’na davet ederek hediye takdiminde bulundu.