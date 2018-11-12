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Kuzeykent İlkokulu'ndan LÖSEV'e destek

Kastamonu’da Kuzeykent İlkokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paraları Lösemili Çocuklar Haftası’nda LÖSEV’e bağışta bulundu.

Kastamonu'da Kuzeykent İlkokulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paraları Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV'e bağışta bulundu.


Kuzeykent İlkokulu 2/D Sınıfı Öğrencileri Öğretmenleri Nurcan Taşpınar önderliğinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle yardım kampanyası düzenlediler. Lösemili Çocuklar Haftasında farkındalık oluşturmak adına sınıf sınıf gezen öğrenciler, hem tanıtım yaptılar hem de sınıf arkadaşlarından bağış topladılar. Kampanyanın sonunda öğrenciler, bin 400 TL bağış topladı. Bağış toplayan 2/D sınıfı öğrencileri, Öğretmenleri Nurcan Taşpınar, Okul Müdürü Ümit Yürücüoğlu ve Müdür Yardımcısı Erhan Kalaycı ile birlikte Ziraat Bankası Kastamonu Merkez Şubesine giderek LÖSEV hesabına toplanan bağışı paralarını yatırdılar.


Okul Müdürü Ümit Yürücüoğlu, “Tüm bu bağış etkinliğinde görev alan ve bağış yapan öğretmen, öğrenci ve velilerimize Kuzeykent ailesi olarak teşekkür ederiz. Umudumuza ortak olun” dedi.

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