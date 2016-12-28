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28 Aralık 2016 15:07

KUZKA, Çankırı’da Yatırım Teşvik Sistemi ve İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi bilgilendirmesi yaptı

KUZKA, Çankırı’da Yatırım Teşvik Sistemi ve İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi bilgilendirmesi yaptı

28 Aralık 2016 15:07

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Çankırı’da kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine yönelik “Yeni Teşvik Sistemi Uygulaması ve Çankırı İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi” bilgilendirmesi yapıldı.
Çankırı’daki tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri Çankırı Valiliği tarafından organize edilen “Ekonomi” içerikli toplantıda bir araya geldi. Vali Mesut Köse başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Çankırı’nın ekonomik gelişimine yönelik “Yeni Teşvik Sistemi Uygulaması ve Çankırı İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi” konularında katılımcılara yönelik bilgilendirme yapıldı.
KUZKA Çankırı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mahmut Oral Taşcı tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda “Yeni Teşvik Sistemi Uygulaması” ile yatırımcıya sağlanan avantajlar katılımcılar ile paylaşıldı. Yeni Teşvik Sistemi’nde sunulan avantajları örnekler üzerinden kurum temsilcilerine aktaran Taşcı, teşvik sistemi sonucunda Çankırı’da artan yatırımların rakamsal büyüklüklerini ve istihdam öngörülerini paylaştı. Taşcı, 2012-2016 yılları arasında Çankırı’da enerji, madencilik, imalat ve hizmet sektöründe 1 milyar 527 milyon TL tutarında yatırıma teşvik belgesi düzenlendiğini ve bu yatırımlar sonucunda ise 3 bin 891 kişilik istihdam oluşturulması öngörüldüğünü dile getirdi.
Toplantının ikinci bölümünde ise “Çankırı İli Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi” hazırlık çalışmaları kapsamında Çankırı’da yatırım tanıtım stratejisine yönelik olarak hazırlanan taslakta yer alan “Sorun ve Hedef Tespiti” konusunda katılımcılara bilgiler verildi.
2017-2023 yıllarını kapsayacak şekilde oluşturulacak İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin tamamlanması sonrasında ise KUZKA tarafından 2017 Eylem Planı’nın hazırlanması planlanıyor.



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