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28 Şubat 2018 08:56

Lise öğrencisi babasına yakılması için verilen kitapları satarak harçlığını çıkartıyor

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde lise öğrencisi Murat Sökük babasına yakılmak için verilen kitapları satarak harçlığını çıkartıyor.

Lise öğrencisi babasına yakılması için verilen kitapları satarak harçlığını çıkartıyor

28 Şubat 2018 08:56


Tosya Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Murat Sökük, babasına yakması için verilen kitapları Fevzi Paşa Mahallesi eski sebze pazarında açtığı sergiyle satarak harçlığını çıkartıyor. Kitapları eğitimine devam edebilmek için sattığını belirten Sökük, "Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümünde okuyorum. Okul ihtiyaçlarımı gidermek için kitap satıyorum. Aileme destek oluyorum. Eğer durumum iyi olsaydı ilçede başlatılan kitap kampanyasına destek için yardımcı olurdum. Babama okuldan vermişler ’yak’ diye bende yaktırmadım getirdim satıyorum. Okunması lazım. Kitaplar okumak için vardır, yakılmak için değil. Bunlar için tonlarca ağaç kesiliyor. Başka çarem yok. Dediğim gibi durumum iyi olsaydı kitapları bağışlardım” dedi.


Murat Sökük ’ün bu davranışı ve konuşması karşısında vatandaşlar eğitimine destek vermek için kitap aldılar.




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