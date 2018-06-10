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10 Haziran 2018 02:22

Liseden mezun olan genç, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde liseden mezun olan genç, iftar vakti traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Liseden mezun olan genç, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

10 Haziran 2018 02:22


Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Kayı Köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Özkan Sarıcı idaresindeki traktör, iftar vakti sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Özkan Sarıcı’ya, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Buna rağmen Özkan Sarıcı, kurtarılamadı. Traktörün altında kalan Özkan Sarıcı, Daday Belediye İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkartıldı.


Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan Sarıcı’nın cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Özkan Sarıcı’nın, 8 Haziran Cuma günü 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte karnesini alarak liseden mezun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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