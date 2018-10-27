Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek için futbolcular sahaya maskeyle çıktı

Amatör Ligde mücadele eden Tosya Spor U-19 ile Yol Spor U-19 futbol takımı futbolcuları ve yöneticileri, 2 Kasım-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasına dikkat çekmek için sahaya maske ile çıktılar.

Tosya Şehir Stadyumunda saat 13.30'da başlayacak maç öncesi her iki takım yöneticileri ve futbolcuları yapılan etkinlikle ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı. Tosya Spor Genel Kaptanı Ertuğrul Çolakoğlu, "2 Kasım tarihinde başlayacak olan Lösemili Çocuklar Haftası öncesi bizler bu hastalığa dikkat çekmek ve kardeşlerimize moral vermek için böyle bir etkinlik yaptık. İlçemizde lösemi hastası olan 5 kardeşimizi maça davet ederek farkındalık ortaya koymak istedik. Her iki takım oyuncumuz sahaya Lösemi Haftası pankartı ile çıkacak" dedi.

Tosya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Kesgin ise, "Müdürlüğümüz olarak Tosya Spor U-19 ve Yol Spor U-19 futbol takımlarının yapmış olduğu bu etkinliği destekliyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Lösemi Haftası öncesi hasta kardeşlerimize destek olmak için yapmış oldukları örnek davranış takdire şayan bir olay" dedi.

Tosya Spor ve Yol Spor U-19 takım kaptanları maç öncesinde gazetecilere yaptıkları açıklamada Lösemi Haftası nedeniyle böyle bir etkinliğin içinde olduklarını ve hasta kardeşlerine moral ve destek oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Tosya Spor ile Yol Spor arasında oynanan U-19 Futbol müsabakası sonrasında kazanan çıkmadı ve maç 4-4 sona erdi.