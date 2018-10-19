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Maden taşıma bandına sıkışan işçi öldü

Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki limanda faaliyet gösteren özel bir firmanın bakır işletmesinde çalışan Erol Bektaşoğlu(40) aldı işçi, yükleme bandı ve tambur arasına sıkışarak feci şekilde can verdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki limanda faaliyet gösteren özel bir firmanın bakır işletmesinde çalışan Erol Bektaşoğlu(40) aldı işçi, yükleme bandı ve tambur arasına sıkışarak feci şekilde can verdi.


Olay sabah saatlerinde İnebolu Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mesai başlangıç saatinde Kalkandere isimli gemiye bakır madeni yükleneceği sırada tamir ve bakım ustası Erol Bektaşoğlu, maden taşıma bandının tamburuna sıkıştı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler Erol Bektaşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Erol Bektaşoğlu'nun cansız bedeni İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde Erol Bektaşoğlu'nun ailesi ve iş arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Erol Bektaşoğlu'nun 14 yıldır aynı işte çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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