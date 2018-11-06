Maden yüklü tır ile yol süpürme kamyonu çarpıştı: 2 Yaralı

Bölge Müdürlüğüne ait yol süpürme kamyonu çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Devrekani karayolu Kırcalar Mevkiinde İsmail Üstündağ (44) idaresindeki 34 ET 3816 plakalı maden yüklü tır ile Ercan Turhal (37) yönetimindeki 37 SA 708 plakalı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait yol süpürme aracı çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yol süpürme aracı devrildi, tırın kupası ise yerinden çıktı. Tırın kupasının altında kalarak sıkışan sürücü İsmail Üstündağ da, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ekipleri, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralı sürücüler İsmail Üstündağ ve Ercan Turhal, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol, tek şeride düştü. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında yola saçılan mazotun üzerine kum serpildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.