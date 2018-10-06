Makine mühendisinin hobisi, ahşap motosiklete dönüştü

Kastamonu'da makine mühendisi Celal Özcan, hobi olarak başladığı ahşap işleme merakını geliştirerek 3 yılda tahtadan motosiklet yaptı. Özcan'ıın 8. Ahşap Fuarı'nda 200 bin TL'ye satışa çıkardığı motosikleti büyük ilgi gördü.

Kastamonu'da hobi olarak ahşap işleme işiyle ilgilenmeye başlayan makine mühendisi Celal Özcan tarafından yapılan ahşap motosiklet, 8. Kastamonu Ahşap Fuarının gözdesi haline geldi. Birbirinden faklı ürünlerin sergilendiği fuara katılan Özcan, 3 yılda tamamladığı ahşap motosikletini, ziyaretçilerin beğenisine sundu. 200 bin TL'ye alıcılarını bekleyen tahtadan motosiklet, fuara gelen ziyaretçilerin gözdesi haline geldi.

Tatil yerlerinde gördüğü maket motosikleti elleriyle yaptı

Yaklaşık 3 yıl önce hobi amaçlı motosiklet yapmaya başladığını anlatan Celal Özcan, "Asıl mesleğim makine mühendisliği ama bu ürünleri hobi olarak yapmaktayım. Fikir şöyle oluştu, ahşap işlerinde hobi olarak çalışıyordum. Genelde gezerken bu tür ürünlerin maketlerini görüyordum. Tatil yerlerinde olsun aksesuar satan yerlerde orada dedim, ‘ben bunun gerçeğini yapabilirim' diye düşündüm. Bu şekilde başladık” dedi.

Motosiklette kullanılan malzemeler tamamen doğal

3 yıl boyunca boş zamanlarında motoru yaptığını ifade eden Celal Özcan, “Bu motosikleti ben boş zamanlarımda hafta sonları yaptım. 3 sene sürdü ama sürekli çalışılırsa 3-5 ay içinde yapılabilir. Ağaç olarak çam ağacı var, ıhlamur ağacı var, kayın ağacı var, diş budak, ladin ve meşe ağacı kullandık bunda. Niye farklı ağaçlar kullandık? Bu üründe boya yok ağaçların kendi renkleri var. Aydınlatmada sinyallerin rengi koyu olsun diye mağun ağacı kullandık. Tamamen doğal. Boya olarak da doğal keten tohumu yani bezir yağını kullandık. Daha sağlıklı olsun diye. Bir insanın yaptığı ürünün beğenilmesi tatmin noktasında. Çünkü bizim hobimiz hani direkt ticari olarak başlamadığımız için beğenilmek güzel bir şey" diye konuştu.

"200 bin lira fiyat verdim"

Önceki senelerde yaptığı motosiklete 200 bin lira fiyat koyduğunu söyleyen Celal Özcan, "Gönlümüzden geçen tarafta olsun soranlar oldu. 200 bin liraya verebileceğimizi söyledik. Emeğimizin karşılığı olarak. Ama o konuda anlaşamadık herhalde. Yüksek bulundu belki bilmiyorum. Emek-yoğun bir iş olduğu için dediğim gibi uzun zamanda yapıldığı için satılmadı diye benim bir üzüntüm olmaz. Evlatlarıma hatıra kalır önemli değil. Bir daha ki fuara yapabilirsek bir araba yapmayı düşünüyoruz. Vaktimiz biraz kısıtlı. Gece, gündüz çalışıp yetiştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Fuarı ilk defa ziyaret eden vatandaşlar ahşaptan yapılan motosikleti çok beğendiklerini ifade ederek, “Gerçekten çok uğraşılmış, özenilmiş bir eser. Fuara ilk geldiğimde dikkatimi çeken buydu. Başka standları gezdim bu kadar çok güzel bir eseri görmemiştim. Geçen sene gelmedim. Bu yıl ilk geldim fuara" dedi.