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Mantar toplarken kaybolan yaşlı kadın bulundu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden yaşlı kadın kayboldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden yaşlı kadın kayboldu. Yapılan aramalar sonucu yaşlı kadın sağ salim bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kaymazlar köyünde ikamet eden 84 yaşındaki konuşma engelli Fati Kaya, mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Yolunu kaybeden Kaya için komşuları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Çatalzeytin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylülerle birlikte ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Yaşlı kadın, yapılan aramalar sonucunda evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda çalıya dolanmış halde bulundu. Yaklaşık 8 saatlik arama sonucu bulunan Kaya, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yakınlarına teslim edildi. Yaşlı kadın, işaret diliyle jandarma ve köylülere teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.

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