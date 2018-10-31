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Mantar toplayan vatandaşa ayı saldırdı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ormanlık alanda mantar topladığı esnada ayının saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda mantar topladığı esnada ayının saldırısına uğrayan vatandaş yaralandı. Yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Hamitli köyünde ormanlık alanda mantar toplayan Mehmet Emin Tüfekçi (38), ayı saldırısına uğradı. Ayı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Emin Tüfekçi, ayı tarafından yaklaşık 5 metre de sürüklendi.


Ayının saldırısından kaçarak kurtulmayı başaran Tüfekçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tüfekçi, ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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