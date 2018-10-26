Maşalacı'dan Veteriner Fakülteleri açılmasına tepki

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, Türkiye genelinde Veteriner Fakültelerine yenilerinin eklendiğini belirterek, bu yıl bu serüvene Kastamonu'da bulunan Kastamonu Üniversitesinin de eklendiğini kaydetti.

Gerekli alt yapı oluşturulmadan Veteriner Fakültelerinin açılmasına karşı çıkan Maşalacı, “Yıllardır TVHB Merkez Konseyi başta olmak üzere Veteriner Fakültesi Dekanları; Yeni eğitim öğretime başlayacak veteriner fakültelerinde araştırma ve uygulama laboratuvarları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen Özel Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği'ne uygun inşa edilmiş olmalı. Hayvan hastanesi EAEVE (Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) tarafından belirlenen (temel minimum) kriterlere ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yönetmeliğe göre ruhsat alabilmesi için uygun inşa edilmeli. Tüm bu gerekçelerden dolayı son yıllarda açılmış veteriner fakültelerinin gelişmiş bazı ülkelerde uygulandığı gibi bir an önce kapatılması ve öğrencilerinin belirtilen kriterlere sahip fakültelere, kontenjanlarının düşürülmesi şartıyla aktarılması, ayrıca yeni veteriner fakültelerinin açılmaması uygun olacaktır. “Bakkal Dükkanı Gibi Veteriner Fakültesi açılmaması gerekir” demesine rağmen, her ne sebeptense bu serüven artarak devam etmektedir. Avrupa ülkelerinden Almanya'da 5 , Fransa'da 4 ve İngiltere'de 7 veteriner fakültesi bulunurken ülkemizde 32 veteriner fakültesi bulunmaktadır” dedi.

Kastamonu'da da bulunan üniversitede de zihniyette bir değişiklik olmadığını gördüklerini ifade eden Maşalacı, “Üniversite Rektörlüğüne; öğrencilerin gerek teorik gerekse pratik bilgi donanımına sahip olmaları için öğretim kadrosu, laboratuvar altyapısı ve hayvan hastanesi gibi alt yapılarının tamamlanması gerektiği ve oluşan altyapıdan sonra eğitim-öğretime başlanması gerektiği tarafımızdan vurgulanmış, gerekli uyarılar yapılmıştır. Bugüne gelindiğinde ise biz bunları sanki söylememişiz gibi Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi kurulmuş, bünyesine 30 civarında öğrenci almış ve eğitim-öğretime başlanmıştır. Buradan muhataplarına sormak isteriz Kampüsünüz de Veteriner Fakültesi nerede bulunmaktadır? Eğer yoksa öğrenciler nerede eğitim almaktadır? Meslekte hayati önem taşıyan ve bu yıl 1. sınıfta verilen Anatomi, Histoloji derslerini hangi öğretim üyeleri vermektedir? Verilen derslerin anabilim dalları var mıdır? Bu derslerin uygulaması için kaç tane laboratuarınız var? Yoksa Anatomi dersinin uygulamasını öğrencilere nasıl vermeyi düşünüyorsunuz, gerekli materyalleriniz (kadavra) var mıdır? Veteriner Fakültesi bünyesinde kaç tane öğretim üyeniz bulunmaktadır, bunların akademik unvanı nedir? Tarafımızdan bu soruların cevapları merakla beklenmektedir. Bilinmelidir ki; Bir bölgeye yeni Veteriner Fakültesi açılarak hayvancılığın gelişmesine hizmet edilmesi söz konusu değildir ve dünyada da böyle bir düşünce ile ülke hayvancılığının geliştiği görülmemiştir. Veteriner fakültelerinin sayısından ziyade niteliğinin artırılmasıyla daha nitelikli Veteriner Hekimlerin yetişmesi sağlanacak ve aynı zamanda ilerleyen yıllarda hekimlerin istihdamında oluşacak sıkıntıların da önüne geçilecektir” diye konuştu.

Maşalacı, şöyle devam etti: “Ayrıca ilimiz bünyesinde tabelası dışında yıllardır bir arpa boyu kat edilmeyen üniversite tıp fakültesi ve hastanesi mevcut değilken, yukarıda belirtilen altyapı ve gerekli koşullar oluşmadan açılan Veteriner Fakülteleri Veterinerlik Mesleğine ihanettir”