Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde mutlu son

S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde Pazartesi günü paraların yatırılarak tapuların alınacağını açıkladı. Başkan Babaş, yeni ve eski küçük sanayi sitelerinin ise 2020 yılında taşınacaklarını kaydetti.

S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, zorlu bir sürecin tamamlandığını ifade ederek, “Zoru başarmak için buradayız. Allah’ın izni ile de zoru başardık. Pazartesi ya da Salı günü parasını yatırıp, arazi Maslak Sanayi’nin 738 üyesinin himayesine girecek. Onlar burada dükkan sahibi olacak. Beklenti büyük. Türkiye’deki en büyük ortaklı sanayi sitesi yapılıyor. Biz Kastamonu’nun en 50 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek bir sanayinin yapılmasından yanaydık. Onun için yer olarak seçtiğimiz yer hiçbir şekilde şehir içinde kalmayacak. İleriye yönelik genişletilebilecek bir araziye sahip. Arazinin tamamı 2 buçuk milyon metrekare. Şu anda 546 bin metrekare alan üzerinde çalışmalara başlıyoruz. Orasının tapusunu inşallah alıyoruz. Oranın yolları açılması da önümüzdeki günlerde inşallah başlayacağız. Yatırım maliyeti 350 milyon TL’yi Bakanlığımız yatırım programına alınca, karşılayacak. Geri dönüşü yıllara bağlı olarak vatandaşlarımızdan alınacak. Bununla ilgili bir çalışmada var. Tamamın altyapı dahil fonlanması ya da eskisi gibi yüzde 70’i kredilendirilip, kalanında vatandaşın öz kaynağından ödenmesi gibi bir konuyla da karşı karşıya kalabiliriz. Vatandaşlarımıza sorarak, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Esnafların yararına uygun olan yöntemi benimseyeceklerini ifade eden Başkan Babaş, “Çünkü konuştuğumuz bedel çok büyük bir bedel. Biz her zaman doğruyu söyledik. Onlarla istişare ederek yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız işten eminiz ve emin olarak yolumuza devam edeceğiz. Böyle bir arazinin alınması da haliyle zaman aldı. Boşa para vermedik. Üzerine bina yapılacak araziyi aldık. Diğer alanlar zaten olması gereken yerler. O nedenle bir milyon 873 bin 952 TL’lik bir bedel ile biz bunu alıyoruz. Biz buradaki esnafımız için uğraştık. Bizi teşvik edici söylevlerde bulunun. Ben halkımın yararı için hizmet etmeye çabalıyoruz. Proje ortaklarının ve halkımızın burada desteği çok önemli. Bu projede halkın desteği önemli. Sanayi Bakanı Kastamonu ve Yeni Maslak Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde ‘Bu işte en iyi Sivas ve Kastamonu’ dedi. Bu yıl içerisinde çalışmalarımız hızlanacaktır. Yolumuza ve hedefimize devam ediyoruz. Bence projede yerinin alınması ile yüzde 50’sini başarmış olduk. 2020 yılında sanayi sitelerini taşımış oluruz” diye konuştu.

“Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinin arazisine ait tapular, Salı günü teslim alınacak”

S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Sirkecioğlu ise, Pazartesi günü paraların yatırılarak tapuların alınacağını belirterek, bu kapsamda Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinin yapılacağı arazinin tapularını en geç Salı günü teslim alacaklarını kaydetti.

14 kurucu üye tarafından kurulan S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Sirkecioğlu, 87 meslek dalında 738’e ulaştıklarının belirterek, şuanda 673 ortak sayısı ile Türkiye’nin en büyük ortaklı kooperatiflerden biri olduklarını söyledi.

Sirkecioğlu, “Kastamonu ilinin coğrafi yapısının yüzde 66 oranında ormanlık olması sebebiyle boş arazi bulmak konusunda sorun yaşanmış, yapılan araştırmalar neticesinde Merkez Taşlık Köyü mevkiinde orman vasfını kaybetmiş brüt 546 bin metrekarelik hazine arazisinin tahsisine karar verilmiştir. Hazine arazisi 4706 Sayılı Kanun Hükümleri gereğince Harca Esas Değer üzerinden Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden satışı talep edilmiştir. Bahse konu arazi vasıfsız ham bir arazi olduğu için iki buçuk yıl süren yorucu bir süreç sonucunda bu arazi küçük sanayi alanı vasfına kavuşturulmuştur” şeklinde konuştu.

Çalışma aşamaları hakkında da detaylı bilgiler veren Sirkecioğlu, “Şöyle ki; Orman Bölge Müdürlüğü 2B çalışmaları başlatılmış, arazinin orman niteliğini tespitine müteakiben 4 Nisan 2017’de hali hazır alım harita çalışmaları tamamlanmış ve onaylanmıştır. 15 Haziran 2017’de imara esas zemin etüt çalışmaları tamamlanmış ve onaylanmıştır. 22 Ağustos 2017’de 1/100 bin ölçekli ÇDP’da ilave lekeleme işlemleri onaylanmıştır. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli alt planlara esas kurum görüşleri tamamlanmıştır. 9 Ekim 2017 tarihinde söz konusu taşınmazın Kastamonu Belediye’si mücavir alan sınırları içine alınması işlemleri tamamlanmış ve onaylanmıştır. 12 Kasım 2017 tarihinde söz konusu arazinin 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanmış, Kastamonu Belediye Meclisinde onaylanmıştır. İş yeri tiplerinin mimari avan projelerin ön onayı için bakanlık nezdinde çalışmalar devam etmektedir. Mimari avan proje ön onayı alınmasına müteakiben 1/500 ölçekli kentsel tasarım projeleri (vaziyet planı) hazırlanacaktır. 14 Kasım 2017’de arazinin alımı ile ilgili talep Milli Emlak Müdürlüğü’ne yapılmıştır. 14 Aralık 2017 tarihinde fiyat tespit komisyonu 2018 Yılı harca esas değeri belirlemiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yazışmalar devam ederken, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15 Şubat 2018 gün ve 30333 Sayılı genelgesi gereği arazinin ifrazı kaçınılmaz olmuş bu itibarla hazine arazisi için ifraz işlemleri 11 Haziran 2018 tarihinde bitirilmiştir. 1 Haziran 2018 tarihinde ifraz işlemi sonucunda oluşacak arazilerin satışı için Başbakanlık Onayı alınmıştır. İfraz işlemleri tamamlanıp, kadastro müdürlüğüne 11 Haziran 2018 tarihinde müracaat edilmiş, 13 Haziran 2018 tarihinde ada bazında yeni tapular çıkmıştır. Milli Emlak Müdürlüğünden yeni oluşan 36 adet parselin talebi 20 Haziran 2018 tarihinde yapılmış, 21 Haziran 2018 tarihinde Maliye Bakanı onayı ile sonuçlanmıştır. Pazartesi veya en geç Salı günü tapuları almak hedeflenmiştir” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 350 milyon lira tutarındaki bir yatırım Kastamonu’yu kazandırılmasından ötürü mutlu olduklarını ifade eden Sirkecioğlu, şöyle konuştu: “Ayrıca; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 15 Şubat 2018 gün ve 30333 Sayılı genelgesi ile kooperatifimize Kamu Yararı Kararı ile Kamulaştırma hakkı tanınmış, zaman kaybetmeden Genel Kurul yapılmış ve 21 Mayıs 2018 Tarihinde Kamu Yararı Kararı alınması için Çevre Şehircilik Müdürlüğüne müracaat edilmiştir. İlgili kurumun çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık maliyeti 350 milyon TL olan projemiz için; finansman desteği sağlanması amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda temaslarda bulunulmuştur. Ortaklarımızın menfaatine en uygun destek kredisi sağlanması için çalışmalara başlanmıştır. Projemiz yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak kapasitede olup, günlük 6 bin kişinin giriş çıkış yapacağı bir yerleşim yeri olacaktır. Parasal değer bakımından şu ana kadar Kastamonu’daki en büyük yatırım olacaktır”